Turyści szaleją na Mazurach. "Zaczęło się"

Tegoroczna majówka nie dość, że świetnie wypadła - powala na pięć dni wolnego przy jednym dniu urlopu, to jeszcze zaskoczyła piękną pogodą. Polacy chętnie wyruszyli więc z domu. Tłumy wybrały się na Mazury, co odczuli ratownicy MOPR. - Wczorajszy dzień dał się mocno we znaki naszym zespołom. Od samego rana interweniowaliśmy wiele razy - przyznają.