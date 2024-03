Turyści wciąż je kochają. Liczby nie mogą się mylić

TPN zalany przez turystów

Tatry pokochali nie tylko Polacy, ale także turyści z innych krajów. - Oczywiście wciąż dominują klienci krajowi. Kiedyś jednak ten stosunek wynosił 80 proc. do 20 proc., a teraz już mówimy o 70 proc. turystów krajowych do 30 proc. zagranicznych. Cieszymy się, bo jest to zupełnie inny klient, z innymi oczekiwaniami, ale też lepszym budżetem - potwierdza w rozmowie z WP Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.