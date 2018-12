Turystyczna mapa Polski. Edycja świąteczna

Wzrost liczby rezerwacji o 86 proc. w porównaniu z 2017 r. – ta statystyka dowodzi, że wyjazdy na zagraniczne wakacje w okresie świątecznym z roku na rok wyraźnie zyskują na popularności. Które kierunki cieszą się największym powodzeniem? Możemy się tego dowiedzieć dzięki raportowi przygotowanemu przez portal Wakacje.pl.

Najwięcej na wyjazdy świąteczne wydadzą turyści z województwa warmińsko-mazurskiego – średnia wartość rezerwacji wyniosła tam 10,4 tysiąca złotych. Ok. 9,5 tys. zł za swoje wakacje zapłacą mieszkańcy mazowieckiego i łódzkiego. Najtaniej rezerwują z kolei podróżni z województwa lubelskiego – przeciętnie 6,2 tys. złotych. Na te stosunkowo wysokie średnie swój wpływ mają coraz popularniejsze kierunki egzotyczne, dla których przeciętna cena rezerwacji w skali kraju kształtowała się na poziomie ok. 16,5 tys. złotych (przykładowo przeciętna rezerwacja na Dominikanę wiązała się z kosztem 20 tys. zł). Z drugiej strony, w przypadku najczęściej wybieranych świątecznych kierunków, oferta obejmuje również niższe półki cenowe, przez co średnie wartości są znacznie mniejsze: Egipt – 7,1 tys., Turcja – 4,4 tys., Hiszpania – 7,8 tys. Przy wyborze najpopularniejszego kierunku narciarskiego – Austrii – za rezerwację płacono średnio 3 tys. złotych. Wakacje w okazyjnie niskich cenach (tydzień w formule all-inclusive nawet za ok. 1000 zł) dostępne są w ramach promocji Last Minute w innych tygodniach grudnia. Najtańsze kierunki to Turcja, Egipt, Cypr, Malta.