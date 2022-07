Turystyczna perła Warmii i Mazur

— Należy w tym miejscu podkreślić, że pierwotnie to właśnie w Kurzętniku miało dojść do największej średniowiecznej bitwy w 1410 roku. Dlaczego tak się nie stało? Na to pytanie odpowiedź można znaleźć właśnie na ścieżce na Kurzej Górze – mówi Grzegorz Lenartowicz.