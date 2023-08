Tylko dla szaleńców. Obserwując nastolatków, spoglądałam na majaczące w dole budynki i chmury

I muszę podkreślić, że żadna kamera ani aparat fotograficzny nie oddają nawet w części tego, jak bardzo przerażające jest to miejsce. Nasz przewodnik, nawiasem mówiąc, były skoczek, zaprasza, aby spróbować, jak to jest usiąść na ławeczce skoczka. Wchodząc na platformę, odruchowo uginam delikatnie nogi i komicznie przesuwam się, jakby w lekkim przykucu. Kiedy przewodnik proponuję, że zrobi nam zdjęcie i dyryguje: "Odwróćcie się tyłem do zjazdu, będzie świetna panorama" – odruchowo prawie wszyscy siadamy w siadzie skrzyżnym, żeby tylko nie stać tyłem do przerażającego miejsca. Jakby wiatr mógł nas niepostrzeżenie zrzucić w dół...