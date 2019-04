U stóp "góry bogów". Popularny grecki kierunek

Grecka mitologia jest jedną z najbogatszych i najbardziej rozpowszechnionych w całej Europie. Nie ma lepszego miejsca do tego, by obcować z dawną grecką kulturą niż podnóża jednej z najsłynniejszych gór Europy – Olimpu.

Swoją nazwę grecka riwiera zawdzięcza okolicznemu masywowi Olimpu, najwyższej góry w całej Grecji. Choć dawniej wierzono, że każdy człowiek niegodny stąpania po "górze bogów" spadał z niej, to obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się do tej dawnej domeny greckich bogów. Pomogą w tym rozmaite wycieczki fakultatywne oferowane przez biura podróży. Warto zabrać ze sobą wygodne buty, gdyż trasa nie należy do najlżejszych. Podróż na sam szczyt wymaga niezłej kondycji, jednak w niższych partiach gór również znajdziemy interesujące miejsca.