Ubezpieczenie podróżne - dlaczego to tak ważne?

Koszty leczenia za granicą

Niezależnie od tego, czy wybieramy się na weekend do Rzymu, czy w podróż służbową do Londynu, a może czekają nas dłuższe wakacje w egzotycznym kraju, nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. Wypadki komunikacyjne, skręcenie, złamanie, czy "banalne" zatrucie zapewne skończą się wizytą w lokalnej placówce zdrowia. Na terenie Unii Europejskiej oraz krajów zrzeszonych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą możemy wyrobić sobie przed podróżą. Warto jednak wiedzieć, że funkcjonuje ona w bardzo podstawowym zakresie oraz wyłącznie w placówkach medycznych, które mają podpisaną stosowną umowę. A zatem nie zawsze i nie wszędzie.