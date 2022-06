Ubezpieczenie turystyczne - dlaczego warto je mieć: 9 powodów

1. Pomoc medyczna w razie wypadku lub choroby

Podczas wakacji, niezależnie czy w Polsce czy za granicą, może nam się zdarzyć nagłe zachorowanie lub wypadek. Złamana noga, zwichnięta kostka, złamany nos, zatrucie, nagła infekcja - te i wiele innych sytuacji będą wymagać od nas natychmiastowego działania, jednak nie zawsze jest to proste. Ponadto koszty wizyty w placówkach medycznych za granicą potrafią nas bardzo nieprzyjemnie zaskoczyć. Dobre ubezpieczenie turystyczne to jednak nie tylko sam zwrot kosztów, ale również organizacja całej logistyki. Istnieją pakiety, w których to ubezpieczyciel zorganizuje nam wizytę u lekarza, pokryje koszty niezbędnego leczenia, załatwi transport medyczny do innego szpitala. A jeśli lokalna opieka zdrowotna nie będzie spełniać wystarczających standardów – możemy mieć zapewniony transport do Polski lub do innego kraju, w którym znajduje się odpowiedni szpital.