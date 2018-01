Ujawniamy tajemnicę latynoskich kształtów. Matka natura to nie wszystko

Typowym ubiorem Kolumbijek są obcisłe legginsy i bluzki odsłaniające dekolt. Taka stylizacja ma podkreślić wydatne pośladki i bardzo duży biust. Wiele osób myśli, że "latynoskie kształty" to coś, co mieszkanki Ameryki Południowej mają w genach. Prawda jest jednak nieco inna...

Kolumbia jest jednym z państw, w których najczęściej dokonuje się operacji plastycznych. Ze względu na ogromny popyt, zabiegi powiększania biustu i pośladków są dużo tańsze, niż w pozostałych częściach świata (koszt za wstawienie implantów piersi to około 2000 dolarów). Żeby wyjaśnić fenomen chirurgii plastycznej trzeba wspomnieć o ideale kolumbijskiego piękna i pewnym oryginalnym artyście. Fernando Botero maluje wszystko, co w świecie uchodzi za piękne, ale powiększa to do rozmiarów XXL. Jego obrazy uważane są za kanon kolumbijskiej sztuki i w pewnym sensie wyznaczają też kanony kolumbijskiego piękna.