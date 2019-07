Unia podjęła decyzję w spawie lotów łączonych. Przewoźnicy są jej przeciwni

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że pasażerowie mają prawo do odszkodowania za opóźniony rejs również w przypadku lotów łączonych, również gdy zakłócony lot był obsługiwany przez inną linię lotniczą. Odszkodowanie może wynosić nawet do 600 euro.

11 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny wydał istotną decyzję w sprawie interpretacji europejskich praw pasażerów. Wszystko z powodu lotu łączonego z Pragi do Bangkoku. Przewoźnik České aerolinie, który zrealizował swoją część rejsu z Pragi do Abu Zabi bez opóźnień. Ale pasażerowie musieli czekać na drugą część lotu, za którą odpowiedzialny był inny przewoźnik, ponad 8 godzin. Wyrok Trybunału w tej sprawie oznacza, że prawna ochrona pasażerów wylatujących z UE przysługuje im nawet poza granicami wspólnoty. W tym wypadku jedynym warunkiem jest zaksięgowanie lotu pod tym samym numerem rezerwacji.

- W AirHelp uważamy tę decyzję za realną zmianę zasad gry, mającą znaczący wpływ na prawa pasażerów linii lotniczych w całej Europie. Po raz pierwszy linia lotnicza może być odpowiedzialna za odszkodowanie wynikające z błędów innego przewoźnika. Patrząc z perspektywy pasażera sensowne wydaje się, że może on zażądać rekompensaty od linii lotniczej, która sprzedała mu bilet. Oczekujemy jednak, że wielu przewoźników sprzeciwi się tej decyzji, tak jak to zwykle bywa w przypadkach wzmocnienia praw ich klientów – mówi Christian Nielsen, dyrektor ds. prawnych w AirHelp.

W ostatnich latach TSUE kilkukrotnie wyjaśnił i wzmocnił prawa pasażerów w odniesieniu do problemów z połączeniami lotniczymi. W orzeczeniu wydanym w ubiegłym roku w podobnej sprawie Wegener przeciwko Royal Air Maroc, Trybunał stwierdził, że "Prawo do odszkodowania za długie opóźnienia lotów dotyczy rejsów łączonych lecących do państw trzecich z międzylądowaniami poza UE".