Usługa wielowalutowa - twój klucz do udanych wakacji

Wyjeżdżasz na wakacje poza granice Polski? Przygotowałeś wszystko, ale zastanawiasz się czy poradzisz sobie z używaniem obcej waluty? A może jedziesz do dalekiego kraju spoza strefy euro? Zastanawiasz się czy w ogóle uda się wymienić tam pieniądze? Sprawdź ofertę swojego banku. Być może rozwiązanie twoich problemów związanych z zagraniczną podróżą jest prostsze niż myślałeś!

Co to za usługa?

To dodatkowa funkcja, jaką możemy dodać do naszej karty płatniczej. Pozwala wygodnie i bezpiecznie płacić za granicą. Aby ją włączyć wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mobilnej banku (przynajmniej tak prosto jest w mBanku).

Co jeszcze możesz zyskać dzięki tej opcji?

W tłumie zwiedzających łatwo zostać ofiarą kieszonkowców. Szansa, że odzyskasz portfel jest mała. Inaczej rzecz wygląda, jeśli zginie nam karta płatnicza. Jeżeli ją stracimy, wystarczy po prostu ją zablokować lub zastrzec. Będzie wtedy bezużyteczna dla innych osób. To dodatkowa ochrona naszych finansów. Co więcej, zablokowaną kartę można dwoma kliknięciami z powrotem aktywować i dalej jej używać. To przydatne, kiedy np. zguba się odnajdzie, a my jesteśmy aktualnie tysiące kilometrów od domu.