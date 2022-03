Uwielbiasz wycieczki po górach? Marzy Ci się biwak jak za dawnych lat? Sprawdź ofertę sprzętu turystycznego nowego sklepu sportowego Sportano

Sklep internetowy Sportano to również idealne miejsce, aby przygotować się na kilkudniową wyprawę połączoną z noclegiem. Najwyżej jakości sprzęt kempingowy to m.in. świetne namioty jedno lub wieloosobowe wykonane z lekkich materiałów, które jednocześnie stanowią zabezpieczenie przed różnymi warunkami atmosferycznymi. W wielu górskich rejonach temperatura i aura może zmieniać się kilka razy na dobę, dlatego muszą one jednocześnie chronić przed prażącym słońcem, jak i marznącym deszczem czy silnym wiatrem. Na kempingu przydadzą się także profesjonalne tropiki z wysokogatunkowej polibawełny lub poliuretanu o gęstych splotach, które gwarantują wysoką wodoszczelność. Ciepło i komfort snu zapewnią także śpiwory z naturalnym wypełnieniem, które po złożeniu zajmują niewiele miejsca. Sklep online Sportano to także wysokiej klasy niezbędne na szlaku akcesoria. Stoły i krzesła kempingowe, szafki, przenośny sprzęt AGD czy sztućce i turystyczne naczynia. Warto pamiętać także o odpowiednim oświetleniu. Podczas wędrówek i postojów dobrze mieć ze sobą latarki czołowe lub klasyczne od Ledlenser czy Lezyne. Wyposażone w nowoczesne technologie, jak Advanced Focus System, zapewniają płynną regulację z jednorodnego światła krótkiego do skupionego światła długiego. Wydajne akumulatory gwarantują do 5 godzin świecenia przy krótkim ładowaniu przez port USB 3.0.