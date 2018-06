W 1998 r. przepłynął Atlantyk. Teraz zabiera się za Pacyfik

Ponad 10 tys. km z Tokio do San Francisco, 8 godzin pływania dziennie i łącznie 180 dni na morzu. Takiego wyzwania chce się podjąć Ben Lecomte, a wyprawa ma być nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też naukową wyprawą.

Francuski pływak jest pierwszym człowiekiem, który wpław przepłynął Atlantyk. Swoją przygodę rozpoczął 16 lipca 1998 r. w Hyannis a zakończył 25 września w Quiberon . Drogę utrudniały mu meduzy, przez 5 dni goniły go rekiny , a gdy po 73 dniach dopłynął na miejsce powiedział „ Nigdy więcej !”.

Nic bardziej mylnego, gdyż jak się okazuje Ben Lecomte od jakiegoś czasu szykuje się do kolejnej wyprawy. Tym razem chce przepłynąć Ocean Spokojny.

- Nie zajęło mi dużo czasu, by zmienić zdanie – mówi dla NPR – Trzy, cztery miesiące później myślałem już o kolejnej przygodzie w podobnym stylu – dodaje.

Właśnie rozpoczyna się „The Longest Swim” , czyli jego najdłuższa trasa pływacka. Ma ona liczyć przeszło 10 tys. km i będzie pierwszą na świecie próbą przepłynięcia Pacyfiku wpław. Po 8 godzinach pływania dziennie Ben będzie mógł wskoczyć na pokład jachtu zwanego Discovery, po to by zjeść, odpocząć i spędzić trochę czasu z załogą.

Każdego dnia towarzyszący mu zespół będzie zaznaczał na mapie miejsce, w którym Ben skończył trasę, po to, by kolejnego ranka mógł wskoczyć dokładnie w to samo miejsce i kontynuować swoją „podróż” morskim szlakiem.