W 2023 r. TOPR interweniował niemal 900 razy. "Ludzie zbyt często rzucają się na głęboką wodę"

- Nie porównywałbym tych statystyk rok do roku. Raczej trzeba by było wziąć pod uwagę ostatnie 40 lat. Na przestrzeni tego czasu liczba śmiertelnych wypadków w polskich górach wynosi rocznie ok. 20 - mówi WP mówi Piotr Konopka, ratownik TOPR. - Czyli 24 zgony w 2022 r. to cztery ponad normę, a 18 w 2023 r. to dwa z niedomiarem. Oznacza to, że ubiegły rok był o 10 proc. lepszy w stosunku do norm, jednak w ogólnym rozrachunku to nadal constans - wyjaśnia.