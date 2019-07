W Alpach pojawiło się jezioro. Jest kolejnym świadectwem topnienia lodowców

Alpinista Bryan Mestre zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie nowo powstałego jeziora. - Nie ma wątpliwości, że to alarmujący znak - przyznał Mestre. Śnieg stopił się podczas fali intensywnych upałów, która ogarnęła Europę pod koniec czerwca.

"Czas bić na alarm" – pisze Mestre pod swoim postem na Instagramie – "10 dni ekstremalnych upałów wystarczyło, by śnieg się stopił i uformował w jezioro u podnóży Dent du Géant i Aiguilles Marbrées. To naprawdę niepokojące… lodowce na całym świecie topią się z ogromną prędkością […]. Jezioro znajduje się na wysokości 3400-3500 m. Powinny się tam znajdować jedynie lód i śnieg, a nie płynna woda. Byłem tam wiele razy w czerwcu, lipcu, a nawet sierpniu i nigdy nie widziałem tam czegoś takiego" – komentuje ze smutkiem alpinista.

Niepokojące dane opublikowane przez agencję satelitarną pokazały, że średnia temperatura w Europie była o 2 st. C. wyższa od normalnej. W większej części Francji, Niemiec i północnej Hiszpanii pod koniec czerwca temperatury przekraczały średnią o ok. 6-10 st. C.