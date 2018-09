W Kaliningradzie odkryli, że wyspa w środku miasta nie istnieje

Choć stoi na niej stadion, na którym były rozgrywane mecze ostatniego mundialu, władze Kaliningradu ze zgrozą odkryły, że Wyspy Oktiabrskiej (Październikowej) oficjalnie nie ma.

Jedna z nich objęła Wyspę Rosyjską w pobliżu Władywostoku. Druga miała powstać na Wyspie Oktiabrskiej w Kaliningradzie, tuż za granicą z Polską. Skrawek lądu leży na rzece Pregoła, niedaleko jej ujścia do Zalewu Wiślanego, niemal w ścisłym śródmieściu miasta. Co z tego, że tysiące mieszkańców widzą wyspę na własne oczy co dnia, skoro jej nie ma.