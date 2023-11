W kilku krajach 13 grudnia to okazja do świętowania. Tego dnia poznamy nowego premiera?

13 grudnia przypadnie kolejna, 42. już rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wiele wskazuje na to, że tego dnia poznamy też nazwisko nowego premiera. W mediach pojawiają się opinie, że jest to niezbyt dobrze wróżący na przyszłość zbieg okoliczności. Innego zdania wydaje się być typowany na to stanowisko Donald Tusk, który w swoich mediach społecznościowych przypomniał, że 13 grudnia to także święto światła. Wyjaśniamy, czym jest w kulturze niektórych europejskich krajów Dzień św. Łucji?