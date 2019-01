W krainie Muminków. Poznaj smaki Finlandii

Kraina Tysiąca Jezior. Wywodzą się stąd Muminki, a Święty Mikołaj ma swój dom. Finlandia ma wiele do zaoferowania poszukiwaczom niezwykłych smaków. Poznaj "egzotyczną" i nieznaną kuchnię, w której je się renifery, ryby owija boczkiem, a do naleśników leje się krew.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kultura restauracyjna w Finlandii zaczęła się rozwijać od lat 90. XX w. (Shutterstock.com)

‒ W kuchni fińskiej odbija się trudna przeszłość tego kraju, który wolnością może cieszyć się od 101 lat. Mieszają się zatem wpływy kultury słowiańskiej, germańskiej i saamskiej ‒ mówiła podczas spotkania autorskiego Magdalena Tomaszewska-Bolałek, autorka książki "Tradycje kulinarne Finlandii".

Tomaszewska-Bolałek jest orientalistką, przed długi czas pisała o kuchni Japonii, Chin czy Korei i zbierała za nie prestiżowe nagrody. Postanowiła otworzyć się na inne kraje i opisać ich kulturę kulinarną. Na warsztat wzięła smaki Finlandii. Dlaczego akurat to państwo? Uwielbia fiński metal, najczęściej do Japonii czy innych azjatyckich krajów latała z przesiadką w Helsinkach, mogła więc na lotnisku próbować lokalnych przysmaków. A trzeci argument nasuwa się w sposób oczywisty. Bo przecież to miejsce magiczne.

Epos o powstaniu świata

Opowieść o kuchni fińskiej można zacząć od jajka, bo według mitu opisanego w Kalevali, świat powstał właśnie z niego. "Skorupy dolnej części utworzyły ziemię czarną, z górnej powstał sklep niebieski, który ziemię tę ogarnął. Z żółtek wyszło wielkie słońce, co promienie mu się złocą. Z białka powstał księżyc srebny, który świeci tylko nocą. Wszystko to, co pstre jest w jajku, wieczną postać gwiazd przybrało, zaś ciemniejsze cząstki jajek odpłynęły chmurą białą" (tłum. J. Brzechwa).

Na kuchnię tego kraju trzeba spojrzeć przez pryzmat trudnych warunków klimatycznych. A do tego mieszkańcy północnej Europy bardzo długo borykali się z głodem. Jeszcze w latach 70. XIX w. przymrozki utrudniały uprawę zbóż czy innych warzyw. Pozostawało mięso i ryby.

Kuchnia rdzennych mieszkańców

Saamowie, czyli rdzenna ludność mieszkająca w Laponii, dopiero 200 lat temu poznali, sami zaczęli wypiekać chleb.

‒ Jest to jedyny produkt w kuchni saamskiej, do którego wszystkie produkty trzeba było kupić. A ponieważ zamieszkiwali oni północne tereny Finlandii, przez długi czas nie można było uprawiać zbóż. Z racji koczowniczego trybu życia, sposób przygotowywania chleba różnił się od znanego nam sposobu. Nie był on pieczony w piecu, tylko w głębokich patelniach, które przykrywano i stawiano nad paleniskiem – opowiada Tomaszewska-Bolałek.

Shutterstock.com Podziel się

Najczęściej Saamowie spożywali mięso renifera. Jednym z takich ważniejszych lapońskich dań jest suovas. Skrawki mięsa wrzucano do naczyń, mieszano z niewielką ilością tłuszczu z renifera oraz solą i pozostawiano na noc, aby skruszało. Później kawałki zwijano w niewielkie bochenki, wkładano w pęcherz z jelita i wędzono przez kilka godzin. Dawniej takie mięso podawano na surowo, obecnie można je smażyć na maśle lub tłuszczu reniferów i podawać z gotowanymi warzywami oraz jagodami.

Shutterstock.com Podziel się

Najpopularniejszą potrawą na bazie mięsa rena jest poronkäristys, czyli smażony renifer. Podaje się go z tłuczonymi ziemniakami lub purre, konfiturą z borówki brusznicy oraz ogórkiem w occie. Popularna jest również pieczeń z renifera. W kuchni wykorzystywano oczywiście mleko, ale również krew zwierząt, która używana była do zagęszczania dań, wyrobu wędlin, placków czy naleśników.

Chleb jak świętość

Ciężki klimat i głód, który dotykał mieszkańców Fennoskandii jeszcze w XIX w. sprawił, że chleb był pewnego rodzaju luksusem.

– Na zachodzie i południu przeważały młyny wodne, które pracowały dwa, trzy razy do roku. Bochnów chleba przygotowywano więcej i na dłuższy czas. Był słodszy, twardszy i mniejszy, trochę cieńszy – tłumaczy autorka książki.

Z Fennoskandią kojarzymy również chrupkie pieczywo, które w takiej fomie mogło być przechowywane z myślą o najtrudniejszych czasach w roku.

Takie podejście z estymą do chleba widać u Finów na co dzień, którzy w praktyce realizują nasze staropolskie powiedzenie i witają gości "chlebem i solą". Gdy pani Magda odwiedzała mieszkańców tego mroźnego kraju, zawsze na stole pojawiał się świeżo upieczony bochen, a do tego masło i sól.

Shutterstock.com Podziel się

Ale kuchnia fińska to nie tylko chleb. To również pierogi karelskie, które przypominają trochę chaczapuri. Te otwarte pierogi z mąki żytniej o kształcie łezki, podaje się z nadzieniem z ryżu gotowanego na mleku, posmarowane masłem. Idealnym dodatkiem jest drobno posiekane jajko na twardo.

– To bardzo kaloryczna potrawa. W sklepach znajdziemy całą gamę pierogów, z mięsem renifera po pierogi z ziemniakami, ryżem i marchewką. Tak naprawdę ogranicza wszystkich tylko kreatywność szefa kuchni. Mimo że to danie w kuchni ogólnokrajowej pojawiło się dość późno, bo po II wojnie światowej to obecnie możemy je znaleźć w każdym supermarkecie – opowiada pani Magda.

Innym przysmakiem, który często gości na imprezach okolicznościowych czy weselach jest kalakukko. Dawniej było to idealne pożywienie na podróż. To rodzaj chleba żytniego, w środku umieszczone zostały ryby i boczek. Kulkę z małych ryb obtacza się solidnymi plastrami boczku i całość zawija ciastem na bazie mąki żytniej. Dopóki nie otworzymy kalakukko to możemy je przechowywać nawet 2, 3 tygodnie.

Shutterstock.com Podziel się

Finowie słyną ze spożywania ogromnych ilości nabiału. Od lat są w czołówce krajów, w których wypija się najwięcej mleka - 120 l na osobę rocznie. Kraj ten słynie również ze sprzedaży masła. Dawniej dokonywano różnych transakcji płacąc wysokiej jakości masłem. Odwiedzając zaś Finlandię, nie zdziwmy się, że w barze serwują kaszankę z mlekiem. Mięso, ryby, nabiał to produkty dominujące przez co tradycyjna kuchnia fińska jest nieco mniej przyjazna weganom.

Shutterstock.com Podziel się

Protestantyzm i wpływ na rozwój restauracji

Zastanawiając się nad kulturą jedzenia, trzeba również poruszyć wątek kultury restauracyjnej w tym kraju. Okazuje się, że jest ona dość młoda. W dużym stopniu wynika to z wpływu religii protestanckiej, która zalecała raczej ciężką pracę i pokorę niż radość z życia. To jeden aspekt, a drugi, to wpływ ruchów trzeźwościowych i antyalkoholowych, które zaczęły się pojawiać w połowie XIX w.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy w 1952 r. Helsinki zostały organizatorem Letnich Igrzysk Olimpijskich. Wtedy stwierdzono, że trzeba jakoś nakarmić i ugościć tysiące fanów, którzy przyjadą. Tak się zrodził jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych – a mianowicie Original. To gin wymieszany z napojem gazowanym na bazie soku grapefruitowego. Drink miał być produkowany tylko na czas olimpiady, a dziś można go spotkać w wielu smakach i wariantach.

Inną kwestią jest to, że kobiety choć otrzymały prawa wyborcze w 1905 r., to do restauracji same, bez męża, rodziny czy dzieci mogły się wybrać dopiero w latach 60. XX wieku. Pojawienie się płci pięknej w lokalach gastronomicznych wymusiło też kolejne zmiany.

Na dobre kultura restauracyjna zaczęła się rozwijać w latach 90. I wraz z nim w ofercie pojawiły się dania z innych kuchni. Drugim najbardziej popularnym daniem Finów jest.. pizza. Ale można ją spotkać w różnych wariantach. Np. w Laponii serwowana jest z mięsem renifera, tradycyjnym fińskim serem i borówką brusznicą.

Można się zastanawiać, czym jest kuchnia fińska, bo państwo ze stolicą w Helsinkach może cieszyć się suwerennością od 100 lat.

– Koncepcja kuchni narodowej jest sztucznym wytworem. Trudno byłoby znaleźć taką, która jest czysta i pozbawiona innych wpływów. Możemy mówić o dwóch podejściach. Dla jednych kuchnia fińska to taka, która bazuje na nostalgii, lokalnych produktach i starych przepisach. A drugi nurt jest odmienny. Koncentruje się wokół przyrządzania potraw głównie z fińskich produktów – tłumaczy Bolałek. – tłumaczy Bolałek.

Kultura kulinarna się zmienia. Po okresie fascynacji kuchnią fusion ludzie znów wracają do smaków dzieciństwa.

"Jest to ogromna szansa dla kuchni fińskiej, która nie dość, że wpisuje się w ten nurt, to pozostaje stosunkowo świeża i nieznana. Z jednej strony bliska, bo europejska w swojej naturze, z drugiej dość egzotyczna ze względu na swoje wpływy i historię kultury kulinarnej" – czytamy w książce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl