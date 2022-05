W Macedonii Północnej znajdziesz wszystko, czego oczekujesz od zagranicznych wakacji

Podróżowanie po Macedonii Północnej to niekończące się doświadczenie, dlatego wielu naszych gości wraca do nas w swoich kolejnych wojażach. Kulinarne szlaki wytyczają często nowe, niepoznane wcześniej ścieżki, dzięki którym w łatwy sposób poznacie kulturę i mieszkańców tego pięknego kraju. Gastronomia jest silnie osadzona w historii i kulturze, wyróżnia się smakiem, a dzięki lokalnie uprawianym produktom, dostarcza dobre samopoczucie i długowieczność. Macedonia Północna to kraj smakoszy.