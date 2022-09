W tym kraju oferują darmowe bilety kolejowe. Skorzystać mogą turyści i mieszkańcy

Propozycje tras

Jedno z darmowych połączeń prowadzi do Katalonii, a dokładnie z Montserrat do Manresa. Podróż zajmuje zaledwie blisko 40 minut. Tutaj można zwiedzić klasztor benedyktynów, który jest schowany w górach, ok. 50 mil na północny-wschód od Barcelony i jest domem dla słynnego opactwa oraz ikony Czarnej Dziewicy.