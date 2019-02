W weekend Wyspy Owcze będą niedostępne dla turystów. Nowy program promocji

Od 26 do 28 kwietnia bieżącego roku Wyspy Owcze będą niedostępne dla podróżnych. Organizacja turystyczna "Visit Faroe Island" wymyśliła nietypowy sposób promocji archipelagu.

Wyspy Owcze to wulkaniczny archipelag, położony na Morzu Norweskim. Leży pomiędzy Wielką Brytanią , Islandią a Norwegią . Stanowi terytorium zależne Danii . Ma zaledwie 50 tys. mieszkańców, a każdego roku odwiedza je około 100 tys. osób.

Aby wziąć udział w wolontariacie wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej "Visit Faroe". Trzeba w nim podać nie tylko dane kontaktowe, ale i opisać posiadane umiejętności, które mogą przydać się do pracy.

Okazało się, że liczba zgłoszeń przekroczyła oczekiwania organizatorów. Sto miejsc szybko wypełniło się. "Wszystkich, którym nie udało się dołączyć do projektu zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Akcja ma odbywać się co roku" - podaje "Visit Faroe". Liczą również, że w ślad za nimi pójdą inne kraje.