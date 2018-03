Wakacje 2018 w Grecji – ceny, kierunki, loty i oferty biur podróży

Choć Grecja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków, turyści nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, za ile i gdzie konkretnie mogą wypocząć w tym kraju. Co warto wiedzieć o Grecji, zanim pojedzie się tam na urlop?

Grecja – ile kosztują wakacje w tym kraju?

Ceny wakacji w Grecji zaczynają się już od niecałych 400 zł za osobę! Tyle wynoszą najtańsze oferty biur podróży, jednak w ich przypadku turysta ma zapewniony sam pobyt w hotelu (zwykle 3-gwiazdkowym), natomiast transport i wyżywienie musi zorganizować na własną rękę. Mimo wszystko to świetna opcja dla mniej zamożnych wczasowiczów oraz osób, które lubią jeść na mieście i wolą same zorganizować sobie podróż.

Z kolei za mniej niż 1000 zł można dojechać do Grecji autokarem i spędzić 7 lub 8 nocy w hotelu, w którym codziennie będą czekać śniadania i obiadokolacje. Za podróż samolotem w obie strony i pobyt w obiekcie o przyzwoitym standardzie (minimum 3-gwiazdkowym) z all inclusive zapłacimy już co najmniej 1400-1500 zł. Ale to i tak mniej niż koszt wakacji w Hiszpanii czy Chorwacji.