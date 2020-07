Wakacje 2020. Bon turystyczny nie dla 18-latków

Przepisy związane z bonem turystycznym 500+ wielu Polaków zdążyły już wprowadzić w konsternację. Najpierw miały być dla wszystkich, potem tylko dla rodzin z dziećmi. Pojawił się pomysł, by świadczeniem objąć także emerytów i rencistów, ale i z niego szybko zrezygnowano. Teraz okazuje się, że nie wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z bonu turystycznego. Okazuje się, że przepisy podzieliły młodzież urodzoną w 2002 r.

Bon turystyczny tylko dla niepełnoletnich

Okazuje się, że beneficjentami świadczenia mogą być wyłącznie dzieci, które do dnia 18 lipca nie osiągnęły pełnoletności i którym przysługuje 500+. O tym, czy dana osoba otrzyma bon turystyczny , przesądzi data urodzin. Z dokładnością do jednego dnia. Pozostali bonu nawet nie powąchają.

Jak podaje portal "Fakt.pl", senator Jan Maria Jackowski apelował podczas prac nad ustawą, aby prawo do świadczenia przysługiwał wszystkim uczącym się dzieciom, które pozostają na utrzymaniu rodziców. Propozycja, jak widać, została odrzucona. Na szczęście młodzież, która otrzyma bon turystyczny, a osiągnie pełnoletniość w najbliższych miesiącach, będzie mogła wykorzystać go do 31 marca 2022 r.