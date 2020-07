Wakacje 2020. Ceny w Turcji poszły w górę

Koronawirusowy kryzys dotknął branżę turystyczną na całym świecie, a przedsiębiorcy robią co mogą, by odbić się od dna. Przekonali się o tym m.in. turyści odwiedzający tureckie Bodrum. Gdy zobaczyli rachunek z nadmorskiego baru, wakacyjne uśmiechy szybko zniknęły z ich twarzy. Jedli prawdopodobnie najdroższy fastfood w swoim życiu.

Za zwykły kebab na grubym cieście przyszło im zapłacić 369 tureckich lir, czyli ok. 213 zł. Małe espresso kosztowało ich 61 lir (ok. 35 zł). Coca cola tyle samo. Łączny rachunek, jaki mieli do zapłacenia turyści wynosił 2078 tureckich lir, czyli... 1199 zł. To prawie tyle, co koszt kilkudniowej wycieczki z przelotami i wyżywieniem.