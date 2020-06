Wakacje 2020. Chorwacja samochodem

Granice Polski nareszcie zostały otwarte, a obywatele naszego kraju przyjeżdżający do Chorwacji nie muszą dokumentować celu swojego przyjazdu, tj. okazywać zaproszeń i potwierdzeń rezerwacji w hotelach czy aktów notarialnych potwierdzających, że dana osoba jest właścicielem nieruchomości w tym kraju.

Chorwacja - obostrzenia związane z epidemią

Co ważne, turyści przybywający do Chorwacji nie są też poddawani 14-dniowej kwarantannie, a na granicy nie muszą okazywać wyników testu na koronawirusa, ani posiadać "paszportu zdrowotnego".

Ze względu na sytuację epidemiologiczną osoby wjeżdżające do kraju mogą zostać poproszone o wypełnienie specjalnej ankiety i pozostawienie danych kontaktowych. Żeby przyspieszyć procedury i szybciej przekroczyć granicę, warto jeszcze przed wyjazdem zgłosić swoją podróż, wypełniając formularz przez aplikację entercroatia.mup.hr.

Chorwacja samochodem - którą trasę wybrać?

Jeśli nie planujemy wycieczki krajoznawczej wokół Europy, z Polski do Chorwacji mamy do wyboru dwie najbardziej oczywiste trasy. Pierwsza wiedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię, druga przez Słowację i Węgry. To, która droga okaże się dla nas najlepsza zależy przede wszystkim od tego skąd startujemy i jaka część Chorwacji jest celem naszej podróży.