Wakacje 2020: dokąd Polacy mogą jechać? Kolejne kraje otwierają granice

Ci, którzy chcieli spędzić wakacje za granicą, wcale nie muszą rezygnować ze swoich planów. Coraz więcej krajów turystycznych otwiera granice i szykuje się na sezon. Sprawdziliśmy, dokąd Polacy będą mogli wyjechać.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu Polaków zdecyduje się na spędzenie tegorocznych wakacji w kraju. Jednak dla tych, którym marzą się letnie wojaże mamy dobrą informację. Kolejne państwa otwierają granice i znoszą obowiązek 14-dniowej kwarantanny

Pamiętajmy również o tym, że decyzją rządu do 6 czerwca obowiązuje zakaz międzynarodowego ruchu lotniczego, a otwarcie granic Polski, zgodnie z zapowiedziami ma nastąpić dopiero po 15 czerwca. Do 12 czerwca po ewentualnym powrocie z zagranicy obowiązuje nakaz odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Decydując się na zagraniczny wyjazd, warto śledzić sytuację epidemiologiczną w danym kraju oraz ograniczenia i zasady podróżowania. Szkoda byłoby pojechać na zagraniczne wakacje i spędzić je na kwarantannie. Do niektórych państw będzie można wjechać bez żadnych ograniczeń.

Chorwacja

Polscy turyści zobowiązani są jedynie do podania numeru telefonu, miejsca planowanego pobytu oraz adresu email. Nie trzeba odbywać kwarantanny ani przedstawiać powodu wjazdu do Chorwacji. Przyjezdni zobowiązani będą do przestrzegania zasad epidemicznych obowiązujących na terenie kraju. Obywatele państw Unii Europejskiej mogą podróżować do Chorwacji już od 9 maja.

Włochy

Od 3 czerwca obywatele krajów członkowskich UE mogą bez ograniczeń wjeżdżać na teren Włoch oraz przemieszczać się między regionami. Nie będzie ich obowiązywała kwarantanna. Wymogiem jest zachowanie min. 1 m dystansu oraz noszenie maseczki ochronnej. Od 23 maja otwarto plaże, gdzie przewidziano minimum 12 m kw powierzchni wokół jednego parasola oraz 1,5 metra odległości między leżakami.

Hiszpania

Swobodny ruch turystyczny w Hiszpanii ma zostać przywrócony od 1 lipca. Od tego czasu turyści nie będą musieli również odbywać 14-dniowej kwarantanny. Plażowiczów obowiązywać ma nakaz zachowania co najmniej metrowego odstępu, a uczęszczane przez nich plaże powinny być bezpłatne oraz podlegać władzom gminy. Stan zagrożenia epidemicznego ma być ważny w Hiszpanii do 7 czerwca.

Bułgaria

Polacy oraz obywatele większości krajów UE mogą już od 1 czerwca przyjeżdżać do Bułgarii bez obowiązku kwarantanny. Noszenie maseczek konieczne jest jedynie w zamkniętych pomieszczeniach. W kraju otwarte są już restauracje, parki, kina i teatry. Otwierają się także hotele.

Grecja

Od 15 czerwca Polacy oraz obywatele 29 innych państw będą mogły podróżować do Grecji bez obowiązku kwarantanny. Wyjątkiem będą podróżni lecący z Katowic. Turyści lecąc z tej części Polski będą badani na obecność koronawirusa, a do czasu otrzymania wyników muszą pozostać w wyznaczonym hotelu.

Jeśli wynik będzie negatywny, samoizolacja potrwa tydzień. Jeśli będzie pozytywny – dwa tygodnie. 15 czerwca mają zostać wznowione międzynarodowe połączenia lotnicze Aten, a od 1 lipca do ruchu włączą się regionalne porty lotnicze w kraju.

Portugalia

Granice powietrzne Portugalii pozostają otwarte dla krajów UE, oprócz Włoch i Hiszpanii. Turyści podróżujący do Portugalii nie muszą odbywać kwarantanny, ale są zobowiązani do wykonania badania na obecność koronawirusa Sezon plażowy w Portugalii rozpoczyna się 6 czerwca, wtedy zostaną również podane zasady korzystania z plaż.

Czarnogóra

Czarnogóra od 1 czerwca otworzyła granice dla obywateli 130 krajów. Polska na początku była na liści krajów, których obywatele mogą podróżować do Czarnogóry, ale tamtejszy instytut zdrowia wykreślił ją z listy. Turyści, którym uda się wyjechać na urlop do Czarnogóry muszą przestrzegać dystansu 2 m i zasady noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych.

Czechy

W poniedziałek, 1 czerwca czeski rząd zakwalifikował Polskę do grupy krajów "zielonych". To te z niskim zagrożeniem epidemią koronawirusa. Może to oznaczać, że już od 15 czerwca możliwe będzie otwarcie granicy polsko–czeskiej.

Czesi mogą podróżować do krajów uznanych za bezpieczne bez konieczności przedstawiania przy powrocie negatywnego testu na obecność koronawirusa i bez obowiązku kwarantanny. Te same zasady mają obowiązywać obywateli przyjeżdżających z tych państw do Czech.

Tunezja

Tunezja otwiera granice 27 czerwca dla turystów w całego świata. Przy wjeździe do kraju przyjezdnych nie będą obowiązywać żadne restrykcje. Wcześniej, bo od 14 czerwca, zostaną otwarte hotele, restauracje i kluby nocne.

Mają w nich obowiązywać zasady reżimu sanitarnego, takie jak: konieczność zachowania dystansu czy limit liczby osób, które można przyjąć jednocześnie (w hotelach to 50 proc. obłożenia). W restauracjach hotelowych nie będzie bufetu szwedzkiego.