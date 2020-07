Wakacje 2020. Serbia otwiera granice

Serbia otwiera granice

Wznowiony został też międzynarodowy ruch lotniczy z wieloma portami w Europie. Połączenia są realizowane m.in. z i do Francji, Niemiec czy Szwecji. Z Polski do Belgradu na razie jednak nie polecimy. Nasze granice powietrzne są otwarte dla większości państw Unii Europejskiej i strefy Schenegen, a Serbia do wspólnoty nie należy. Polskie Linie Lotnicze LOT planują uruchomienie połączeń do Belgradu od połowy lipca, a swoją decyzję uzależniają od aktualnych regulacji w Polsce.