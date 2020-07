Wakacje 2020. Turcja otworzyła granice dla tursytów

Od 1 lipca kraje Unii Europejskiej miały otworzyć się na turystów spoza Europy. Tymczasem na liście rekomendacyjnej państw, których obywatele będą mogli wjechać do UE, nie ma Turcji. Ale władze tureckie poinformowały o zniesieniu zakazu wjazdu na terytorium ich kraju. Jeśli więc marzy wam się urlop na tureckim wybrzeżu, to na razie musicie uzbroić się w cierpliwość.

Wakacje w Turcji - kiedy możliwe?

O tym, kiedy Polacy będą mogli podróżować do Turcji, zadecyduje polski rząd. Na razie takiej decyzji nie ma.

Podróże do Turcji – wytyczne

Turyści przylatujący do Turcji są zobowiązani do noszenia maseczek już na terminalu lotniska. Pasażerowie będą mieli mierzoną temperaturę, a lotniska zostaną wyposażone w maty i środki do dezynfekcji.