Wakacje 2020. Uwaga na oszustów. Kopiują karty płatnicze

Jeśli nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa , nawet wakacje w kraju mogą się okazać wyjątkowo kosztowne. Expander sporządził raport dotyczący fałszywych transakcji kartami płatniczymi. Warto zwrócić na to uwagę, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Zjawisko kopiowania karty płatniczej nazywane jest "skimmingiem". W zeszłym roku dzięki skopiowanym kartom przestępcy ukradli ok. 54 mln zł. Prawie połowa tej kwoty została skradziona za pomocą sfałszowanych kart. Szczyt kradzieży metodą "skimmingu" przypada na rok 2019, kiedy to wartość transakcji skradzionymi kartami wzrosła o 14 mln zł w porównaniu do roku 2018.