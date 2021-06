Wakacje 2021. Mekka all inclusive tania jak nigdy. Tydzień za mniej niż 1000 zł

Dla przykładu, za tydzień z wylotem z Warszawy do popularnego kurortu Sharm el Sheikh zapłacimy tylko 932 zł (wylot 12 czerwca) za osobę. Hotel położony jest 2 km od centrum miasta, a na jego terenie znajduje się aquapark i strefa spa. Opcja all inclusive dostępna jest od godz. 7 do północy. Tydzień w hotelu z aquaparkiem w Hurghadzie (wylot 11 czerwca) to koszt 944 zł.