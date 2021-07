Wakacje 2021 na morzem. Świetna alternatywa dla Półwyspu Helskiego

Rewski szperk uwielbiają też plażowicze, wylegiwanie się na słońcu, mając po dwóch stronach wody Morza Bałtyckiego, to naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Wczasowicze mają jednak do dyspozycji o wiele więcej miejsca. Plaża w Rewie ciągnie się bowiem przez 4 kilometry, ma też dwa strzeżone kąpieliska, obejmujące 100 metrów wybrzeża. Z jednej strony przylega do Zatoki Puckiej, która woda jest ciepła, ale zdarzają się tam glony, z drugiej zaś do Zatoki Gdańskiej, gdzie jest przejrzyście, ale dość zimno.