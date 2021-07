Wakacje 2021 - w kraju czy za granicą? Podliczamy koszty

Wakacje za granicą

Ze zdecydowanie większymi kosztami trzeba się liczyć, gdy wybierzemy wakacje za granicą. W biurach podróży można bez problemu znaleźć ciekawe oferty wyjazdów zarówno do krajów europejskich, jak i w miejsca egzotyczne. Wybierając na przykład Hiszpanię w ofercie all inclusive dla dwóch osób w przypadku tygodniowego wyjazdu, trzeba się liczyć z wydatkiem 5978-17720 zł w zależności od standardu hotelu i pokoju. Natomiast w przypadku wyboru włoskich hoteli to będzie koszt od 7278 zł do 10378 zł. Nieco taniej będzie pojechać do Turcji – koszt 3496 zł do 9298 zł. Wybierając Grecję, trzeba przygotować od 3669 zł do aż około 30000 zł za luksusowe apartamenty. Gdy ktoś chce ograniczyć nieco koszty, może wybrać wyjazd do Chorwacji własnym samochodem. Wtedy trzeba przeznaczyć od 3000 zł do 8000 zł za wycieczkę all inclusive.