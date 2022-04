Wakacje 2022 - co zrobić, by były bezpieczne?

Lato, a więc i sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Dla dorosłych to czas upragnionego relaksu i odpoczynku od pracy, a dla dzieci od szkoły. Udane wakacje, to nie tylko piękna pogoda i miła atmosfera. To również wakacje bezpieczne oraz takie, które miło wspominamy na długo po ich zakończeniu. Co zrobić, by nasze wakacje były bezpieczne? Co przygotować, o czym warto pamiętać i czego nie należy lekceważyć?