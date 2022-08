Wakacje 2022 na Krecie. "Tego na pewno nie radzę"

Trzecia kultowa plaża na Krecie to Vai - słynna z reklamy batonika Bounty. Jadąc do niej spotykamy czarujące plantacje bananowe - małych koktajlowych bananów. Można się poczuć jak w zupełnie innym świecie. Docierając do plaży widzimy wiele palm. Co ciekawe, nie wiadomo do końca, skąd one się tam znalazły.