"Wakacje bez koronawirusa". Turecki touroperator zaprezentował ofertę

"Wakacje bez COVID-19" – na czym mają polegać?

Ponadto uczestnicy wyjazdu będą zobowiązani do przebywaniu wyłącznie na terenie hotelu. Touroperator zadba o to, żeby turyści podczas przemieszczania się z lotniska do hotelu nie mieli kontakt z osobami spoza grupy. Według informacji udostępnionych przez Cordedon, na liście lotnisk, z których będą organizowane loty, widnieje - póki co - tylko amsterdamski Schiphol. Jednak wiele wskazuje na to, że lista zostanie wydłużona w najbliższych tygodniach.