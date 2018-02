Wakacje na Sycylii. Sprawdź, ile kosztują, z jakich lotnisk polecisz, i jak wybrać hotel

W tym roku planujesz wakacje w słonecznej Italii? Gorąco polecamy Sycylię. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze hotelu i jak wybrać wakacje we Włoszech, aby były udane.

Sycylia – wakacje z gwiazdami

Sycylia – z jakich lotnisk z Polski

Największe polskie lotniska dzieli od Sycylii maksymalnie czterogodzinny lot bez przesiadek. Najpopularniejsze połączenie lotnicze odbywa się z lotniska Chopina w Warszawie do Katanii .

Najważniejsze porty lotnicze na Sycylii to:

Sycylia – jak wybrać hotel

To korzystne propozycje, zwłaszcza dla osób, które preferują stołowanie się na mieście, w kurortach pełnych klimatycznych knajpek i restauracji. Prawie każda z popularniejszych plaż na Sycylii dysponuje barami z przekąskami, więc podczas błogiego leżakowania na wybrzeżu z pewnością nie zgłodniejemy. A jeśli wieczorem nie będzie nam się chciało wychodzić z hotelu, na miejscu można zawsze zarezerwować stolik w restauracji i wybrać coś z szerokiego i urozmaiconego menu.

Polecamy obiekty z 4 lub 5 gwiazdkami, dysponujące własnymi basenami zewnętrznymi, w niewielkiej odległości od morza z dobrym widokiem. Sprawdzajmy również opinie o każdym miejscu na portalach branżowych i stronach biur podróży, a nasz wybór nie rozczaruje żadnego z członków rodziny. Ceny wakacji w tych hotelach w formule all inclusive na Sycylii z przelotami są również niezwykle interesujące. 7 dni takiego zakwaterowania w niezłej lokalizacji z przelotami i transferami to koszt co najmniej 2431 zł od osoby.