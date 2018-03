Wakacje nad Morzem Czarnym - gdzie pojechać?

Jak nad Morze Czarne, to do Bułgarii lub Turcji – zwykle obowiązuje taki schemat. Tymczasem wakacje nad tym akwenem można spędzić zupełnie inaczej. Sprawdzamy mniej znane kierunki, spoglądamy też na... Bułgarię, tyle że z innej perspektywy.

Gruzja – Morze Czarne, jakiego nie znałeś

Wielu Europejczykom Gruzja kojarzy się tylko z konfliktem zbrojnym z Rosją z 2008 r., tymczasem to spokojny kraj, o czym warto przekonać się osobiście. Gruzja najlepiej wygląda od strony Morza Czarnego – tamtejsze kurorty to raj dla turystów. Zwłaszcza Batumi .

Rumunia - oaza spokoju nad Morzem Czarnym

Co jest takiego w Mamai? Wystarczy spojrzeć na mapę. Mamaja leży na wąskim, raptem 300-metrowym pasie lądu, a przy tym jej powierzchnia ciągnie się przez 8 km. Gdzie nie spojrzeć, tam morze. Kurort idealny. Co ciekawe Mamaja ma bardzo niewielu stałych mieszkańców – miasto tętni życiem jedynie latem. A jeśli przyjedziemy tam na wakacje w czerwcu lub wrześniu, unikniemy tłumów.

Jednak generalnie do Rumunii wciąż przyjeżdża mało turystów, w co trudno uwierzyć. Morze Czarne sąsiaduje tutaj z rozległymi, piaszczystymi wybrzeżami, a woda w nim jest naprawdę ciepła, przede wszystkim w lipcu i sierpniu – w tych miesiącach jej temperatura dochodzi do 25 st. C. Z kolei temperatura powietrza w rumuńskich kurortach latem waha się w przedziale 25-30 st. C. Czyli nie jest za gorąco, tylko w sam raz.