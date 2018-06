Wakacje w lipcu. Top 3 kierunków turystycznych

Jakie kierunki turystyczne są najchętniej odwiedzane w lipcu? Sprawdź nasz top 3 super zakątków na urlop w pierwszym miesiącu nadchodzących wakacji. Ceny wszystkich spośród tygodniowych ofert zawierają przeloty i pełne wyżywienie.

Egipt na wakacje w lipcu

Świetne last minute na lipiec znajdziemy zarówno w bardziej oczywistych zakątkach, jak i nieco mniej popularnych kierunkach turystycznych. W top 3 na przyszły miesiąc z pewnością znajdzie się Egipt . To uwielbiane przez naszych rodaków miejsce jest niezwykle chętnie odwiedzane przez cały rok, ale latem cudowna pogoda szczególnie przyciąga spragnionych słońca plażowiczów.

Greckie wyspy to zawsze świetny pomysł

Jak co roku Grecja króluje w każdym zestawieniu najczęściej wybieranych krajów na urlop. Zazwyczaj turyści stawiają na gorące i słoneczne greckie wyspy , takie jak Kreta , Rodos , Zakynthos , Santorini , Kos czy Kefalonia . Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno miłośnicy imprez do białego rana, rodziny z dziećmi, jak i fani zwiedzania oraz spokojnego wypoczynku na łonie natury.

Kluczem jest wybór właściwego kurortu nadmorskiego i udane wakacje w Grecji są na wyciągnięcie ręki. A także obecnie już na każdą kieszeń, bo tego typu rozwiązania na wczasy tanieją w zasadzie z roku na rok. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się oferty typu last minute, zwłaszcza w formule all inclusive, gdzie na ogół możemy oszczędzić nawet połowę ceny wyjściowej. Jesteśmy więc w stanie wydać na tego rodzaju wypad mniej (wliczając w to przeloty bezpośrednie, transfery oraz pełne wyżywienie) niż miałoby to miejsce przykładowo nad Bałtykiem na polskim wybrzeżu.