Wakacje z psem i kotem

– Żywienie w czasie wyjazdu jest niezwykle ważnym elementem dobrego samopoczucia naszego pupila. Pamiętajmy, aby podawać ten sam kompletny i zbilansowany pokarm, co zwykle i nie zmieniać liczby porcji, ponieważ nagłe zmiany diety są bardzo częstą przyczyną biegunek. Wakacje to okres, w którym mamy więcej czasu na zabawę i spacery z czworonogami, a więc i potencjalnie więcej okazji do obdarowywania ich przysmakami, co część opiekunów potwierdziło w badaniu. To doskonała okazja do budowania jeszcze większej więzi – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.