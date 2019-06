Wakacyjna walizka: jakie ubrania zabrać na wczasy do Grecji?

Piękne, oblane słońcem plaże i klimatyczne greckie miasteczka to marzenie niejednego podróżnika. Kraj gajów oliwnych, sera feta i najsłynniejszych starożytnych zabytków kusi nie tylko wspaniałą kulturą, ale i idealną do wakacyjnego wypoczynku pogodą. Co więc spakować do walizki na wakacje w Grecji? Przede wszystkim cienkie ubrania w jasnych, nie przyciągających promieni słonecznych kolorach. W końcu barwami Grecji są wszechobecne tam biel i błękit!

Co zabrać na wakacje do Grecji w zależności od regionu i miesiąca?

To co powinieneś spakować do swojego bagażu zależy od tego kiedy wybierasz się do Grecji oraz w jakie miejsce się udajesz. Generalnie Grecja jest krajem bardzo słonecznym, lata są długie i gorące, a zimy łagodne i niemroźne. Innych temperatur należy się jednak spodziewać na północy kraju, a innych na południu. Najzimniej jest w rejonach górskich, dlatego jadąc do Grecji na trekking należy zaopatrzyć się w cieplejsze okrycie wierzchnie i długie spodnie. Najcieplej jest zaś na Peloponezie i na obszarach wyspiarskich. Niezawodne będą tam zwiewne sukienki i krótkie spodenki, a także chroniące od oparzeń słonecznych ubrania. Jadąc do Grecji w zimie warto zaopatrzyć się w kurtkę przeciwdeszczową, jako że zdarzają się tam wówczas – co prawda krótkotrwałe, ale częste i obfite – opady deszczu. W miesiącach letnich nie można zapomnieć zaś o odpowiednim nakryciu głowy oraz przewiewnych butach.

Jakie ubrania spakować na wczasy w Grecji?

Grecja trafnie kojarzy się z piaszczystymi plażami i nagrzanymi słońcem klimatycznymi uliczkami urokliwych miast. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzą się lekkie i przewiewne ubrania. W walizkach pań powinny znaleźć się więc krótkie spodenki, bluzki na ramiączkach, strój kąpielowy oraz zwiewne letnie sukienki (najmodniejsze ich wzory znaleźć można np. na stronie: https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/sukienki). Podczas kompletowania bagażu nie można również zapomnieć o ochronie przed oparzeniami słonecznymi. Jadąc do Grecji w lecie, oprócz kremu z filtrem, warto zabrać ze sobą lekkie okrycie wierzchnie (np. cienką bawełnianą koszulę lub plażowe pareo). Nieco łatwiejsze zadanie mają panowie, którym najlepiej posłużą zwykłe szorty oraz przewiewne t-shirty. Bez względu na to kiedy i w jaki rejon jedziesz, pamiętaj, że zawsze i wszędzie może trafić się chłodniejszy dzień. Nawet jeśli przez cały wyjazd nie wyjmiesz ich z walizki – warto mieć ze sobą cieplejszą bluzę i długie spodnie.

Jakie obuwie najlepiej sprawdzi się podczas wyjazdu?

Na wczasy w Grecji najlepiej wziąć ze sobą lekkie buty, wykonane z przewiewnego materiału. Na plażę przydadzą się japonki lub sandały, a do zwiedzania miast cienkie tenisówki lub adidasy. Do letnich sukienek najlepiej sprawdzą się modne rzemykowe sandałki, korkowe koturny lub wykonane z bawełny balerinki. Unikaj plastikowych czółenek i mocno zabudowanego obuwia. Panujące w Grecji wysokie temperatury w połączeniu z butami ze sztucznego tworzywa, mogą powodować bolesne odparzenia stóp, a chyba nikt nie chce spędzić wymarzonych wakacji w hotelowym pokoju, prawda?

