Walory turystyczne wschodniego wybrzeża Rodos. Lepsze niż Kreta i Zakhyntos

Wschodnie wybrzeże Rodos cechuje wyjątkowa różnorodność. Jeśli chcesz posmakować lokalnego klimatu i odwiedzić w czasie jednego wypadu kilka różnych miejsc – ten region jest dla ciebie.

Wschodnie wybrzeże Rodos w porównaniu do pozostałej części wyspy wyróżnia łagodniejszy, cieplejszy klimat. Rodos jako cel podróży nie bez powodu określa się jako "miejsce z gwarantowaną pogodą".Łagodne wiatry, tzw. meltemi. przynoszą przyjemne ochłodzenie w słoneczny dzień, ale nie są porywiste. Możemy cieszyć się klimatem i wypoczywać, bez nadmiernego odczuwania upałów.

Za urlop z przelotem i zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki z all inclusive lub częściowym wyżywieniem zapłacimy nawet od 1,7 tys. zł od osoby, co stanowi połowę, a nawet jedną trzecią ceny w porównaniu do droższych hoteli na wyspie. Wystarczy poszukać odpowiedniej oferty i miejsca.