Weekend w Polsce: Od Legnicy do Trzebnicy

Kolejnym punktem na naszej trasie jest Opactwo Cystersów w Lubiążu, drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie. Po licznych przebudowach i modernizacjach, które lubiąski klasztor przeszedł od czasów swego powstania, przywrócono go do użytku w roku 1710. Jednak krótko cieszył się pierwotną funkcją. Po zajęciu Śląska przez Prusy i kasacji zgromadzeń klasztornych, mieścił on kolejno szpital, koszary, składowiska i stadninę koni. W roku 1833 zamienił się nawet w przytułek dla chorych. W czasie II wojny światowej budynki pełniły między innymi rolę sanatorium Wehrmachtu czy fabryk amunicji, gdzie powstawały słynne rakiety V1 i V2.