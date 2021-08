Weekend w Polsce: Rudawski Park Krajobrazowy

Kowary – kopalnie, szpitale i fabryka dywanów

Za punkt startowy kolejnego odcinka “Polski z góry 5” obieramy arcyciekawe Kowary. To mała miejscowość, ale z niezwykłą architekturą. Historyczny deptak przy ul. 1 Maja to jedna z niewielu głównych ulic w Polsce, wciąż odwołująca się do jedności robotników i ich święta. To własnie w Kowarach znajduje się duże, socrealistyczne osiedle na obrzeżach rynku, zbudowane tuż po wojnie z myślą o pracownikach kopalni. W mieście wydobywano rudy żelaza, a nawet potajemnie również uran. Pierwsze próby pozyskiwania cennego pierwiastka rozpoczęły się już w latach 20-tych XX wieku. Wydobycie kontynuowano po przejęciu miasta przez administrację polską - w szczycie zimnej wojny. W trzech polskich kopalniach zatrudnionych było blisko 8000 osób. W Kowarach, pod ścisłym nadzorem wojskowym i technologicznym, Rosjanie zbudowali tak zwane Zakłady Przemysłowe R-1. Przedsiębiorstwo działało nawet po oficjalnym zakończeniu eksploatacji złóż aż do lat 90., kiedy ostatecznie zostało zamknięte. Niedługo potem sztolnia udostępniona została turystom. Poza działalnością górniczą w Kowarach kwitł również przemysł tkacki – w 2009 roku splajtowała słynna kowarska fabryka wełnianych dywanów. Przez ponad 150 lat w mieście tkano doskonałej jakości produkty. Historycznych eksponatów można szukać na drogich aukcjach i targach osobliwości. Dziś na terenie fabryki działa małe muzeum.