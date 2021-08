Weekend w Polsce: Szlakiem Warty

Kierujemy się na północny wschód w okolice ujścia Prosny – początku dwóch przenikających się ekosystemów, Puszczy Pyzdrskiej i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Oba miejsca związane są z wielkopolskimi ciekami i miastem Pyzdry. Już w średniowieczu były miejscowością dość bogatą, przyciągającą uwagę malowniczym, rzecznym położeniem na szlaku do Poznania. Do dziś nie wiadomo, co znaczy nazwa miasta. W popularnym telewizyjnym serialu Janosik, nazwisko Pyzdra nosił jeden z bohaterskich zbójników.