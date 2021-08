Weekend w Polsce: Wielkopolski Park Narodowy

Następnie udamy się na zachód do Giecza, gdzie kiedyś mieścił się piastowski gród, sięgający historią IX wieku. Powstał tam wówczas pierwszy, otoczony wałem grodek obronny, z którego kilkadziesiąt lat później nasi przodkowie wyruszyli na podbój regionu. My natomiast udamy się do Środy Wielkopolskiej, a później do późnobarokowego dworku w Koszutach – gdzie obecnie mieści się Muzeum Ziemi Średzkiej.