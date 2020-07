Wenecja ogranicza liczbę pasażerów na gondolach. Powód? Turyści ważą coraz więcej

Być w Wenecji i nie przepłynąć się gondolą wąskimi uliczkami? Dla wielu osób odwiedzających słynne miasto we Włoszech to nie do pomyślenia. Jednak gondolierzy, których jest w Wenecji 433 (oraz 180 tzw. zmienników) narzekali na coraz trudniejsze warunki pracy. Większe obciążenie sprawiało, że łodzie często nabierały wody. Turyści irytowali się z powodu mokrych butów, a gondolierzy musieli przewozić coraz więcej kilogramów, mimo że liczba klientów była taka sama.