Wideo z polskiego kurortu hitem. "Szczęki z Kołobrzegu"

– Życie tutaj jest dla nich niekorzystne i mimo że mają narząd, który pozwala im na dostosowywanie się do zmian zasolenia, to to, które mamy w polskiej części Bałtyku, jest po prostu za niskie i zużyłyby za dużo energii na przystosowanie, więc nie starczyłoby im jej na zdobywanie pokarmu czy też rozmnażanie – wyjaśniają pracownicy Akwarium Gdyńskiego.