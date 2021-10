Wielka Brytania. Morze wyrzuciło tysiące martwych skorupiaków na plażę

"Byłam na spacerze z Marske do Saltburn, a to co zobaczyłam bardzo mnie zszokowało i zasmuciło. Niekiedy wodorosty z martwymi i żywymi skorupiakami sięgały mi do pasa" - mówi dla TessideLive 48-letnia Sharon Bell - "Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wraz z mężem spędziliśmy kilka godzin nad wrzucając żywe skorupiaki z powrotem do morza. To się powiększa od kilku tygodni i nikt z tym nic nie robi" - dodaje Sharon.