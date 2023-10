Pełna mobilizacja na Wyspach Owczych. Polka opowiada, co się dzieje przed meczem

Oczywiście to wciąż nie jest turystyka masowa, bo ani wyspy się na taką nie nastawiają, ani nie sprzyjają temu ceny. Nie ma co ukrywać Wyspy Owcze są drogie. Sam bilet na samolot na to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Ale widzę, że rośnie liczba osób, które stać na to, by to piękne miejsce odwiedzić i które chcą je odkryć - a jest to miejsce naprawdę cudowne i warte poznania.