Wielkanoc w Biowitalnym SPA

Taki dobrostan przyniesie z pewnością Pobyt SPA w okresie Wielkanocnym w kompleksie Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****. To od lat najlepszy holistyczny hotel SPA w Polsce, w którym łatwo o harmonię ciała, emocji i myśli oraz Polskie Centrum Biowitalności – nazwane tak ze względu na duże nasilenie pozytywnej energii. Bowitalność sięga tu nawet do 30 000 j. Bovisa (dla porównania neutralny poziom dla zdrowego organizmu to 6500 jednostek w tej skali). Owa energia natury sprawia, że samo przebywanie na terenie tego mazowieckiego kompleksu wzmacnia siły witalne, poprawia nastrój i ogólny stan organizmu.